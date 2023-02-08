Tüpraş deprem bölgelerine yakıt desteği sağlıyor

Tüpraş, akaryakıt başta olmak üzere diğer yaşamsal ihtiyaç malzemelerinin temini için ilk günden itibaren AFAD ile koordinasyon halinde afet bölgelerine desteğini sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Tüpraş, iklim koşullarının giderek kötüleştiği, enerji sıkıntısının arttığı deprem bölgesinde Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş illeri başta olmak üzere AFAD Koordinasyonuyla iş makineleri, ambulanslar, itfaiye araçları, arama kurtarma ekiplerinin aydınlatma ihtiyaçları ve depremzedelerin ısınma gereksinimleri için yakıt desteği sağlıyor.



Depremin ilk saatlerinde afet bölgelerine intikal eden Tüpraş Arama Kurtarma ekipleri AFAD ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde büyük gereksinim olan iş makineleri, vinç ve jeneratör, aydınlatma ekipmanları gibi çeşitli ekipmanlar da afet bölgelerine gönderilmiş durumda. Bunların yanı sıra, oluşan ilave ihtiyaçlar Tüpraş Kriz Koordinasyon ekibi tarafından yine AFAD ile iletişim halinde sürekli takip edilerek gerekli takviyeler deprem bölgelerine hızla intikal ettiriliyor.

TÜPRAŞ GÖNÜLLÜLERİ YARDIM İÇİN KENETLENDİ

Yaraları sarabilmek için tüm Türkiye ile tek yürek olan Tüpraş, çalışanlarıyla da depremin ilk anlarından itibaren bölgeye yardım için teyakkuz halinde.

Tüpraş gönüllüleri ilk 24 saat içinde, Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına dâhil oldu.

Ayrıca çalışanların katılımıyla giyim, hijyen malzemesi, battaniye, ısıtıcı, bebek maması gibi acil ihtiyaçlar için seferberlik başlatarak, toplanan malzemeler AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine ulaştırılmaya devam ediyor.

“Türkiye için tek yürek” anlayışıyla yardım seferberliğini ilk günden itibaren kesintisiz olarak sürdüren Tüpraş, ek olarak, depremzedelerin ve gönüllülerin kullanımına yönelik olarak barınma amaçlı konteynerlerin yanı sıra yatak, kampet gibi konaklama malzemeleri, içme suları, konserve gıdalar, binlerce mont, baret ve iş kıyafeti gibi temel ihtiyaçları da AFAD kanalıyla bölgeye sevk ediyor.



Tüpraş, yaraların sarılmasına katkıda bulunmak önceliğiyle, acısını yürekten paylaştığı deprem bölgesine yardımlarını sürdüreceği belirtildi.