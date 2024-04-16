Tüm sektörlerin ciroları artışta!

TÜİK, Şubat ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında aylık ve yıllık bazda toplam ciro yukarı yönlü seyir izledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ciro Endeksleri'ne yönelik istatistikleri kamuoyu ile paylaştı.

TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 85,1 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 85,1 artarken, aylık bazda yüzde 6,3 oranında arttı.

Yıllık verilere göre toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 77,3 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 104,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 83,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 103,8 arttı.

Öte yandan 2024 yılı Şubat ayında aylık yüzde 6,3 artan toplam cironun alt detaylarına bakıldığında da, aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,6, inşaat ciro endeksi yüzde 8,0, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7, hizmet ciro endeksi ise yüzde 9,6 artış kaydetti.