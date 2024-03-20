Tüketiciyi aldatıcı reklamlara 17 milyon TLceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 17 milyon 37 bin 891 lira para cezası kesti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Reklam Kurulu toplantısına ilişkin kararları açıkladı.

Tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar hakkında inceleme yapıldığını duyuran Bakanlık, toplantı gündemindek 134 dosyadan 119'u mevzuata aykırı bulunduğunu, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezalarıyla birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: