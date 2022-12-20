Tüketicinin güveni bir önceki aya göre azaldı

TÜİK'in Aralık ayı verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre aylık yüzde 1,3 azalarak 75,6 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı.

Kasım ayında 76,6 olan endeks, Aralık ayında 75,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları tabloya şöyle yansıdı: