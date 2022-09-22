Tüketicinin 'Güven'i Eylül'de arttı

Tüketici güven endeksini Eylül ayında yüzde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı tüketici güven endeksi oranlarını açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında arttı; Ağustos ayında 72.2 olan endeks, Eylül ayında 72.4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül tablosuna şöyle yansıdı: