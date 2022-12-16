Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırı 66 bin TL oldu

Tüketici Hakem Heyetleri'ne yeni yılda yapılacak başvurularda parasal sınırlar 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 122,93 oranında arttırıldı.BURSA (İGFA) - 2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınırlar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayımlanan tebliğe göre, değeri 66 bin TL'nin altındaki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunlu kılındı. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecek.

Bakanlık uyuşmazlıklarla ilgili yetki konusunda; İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olduğunu belirtirken, Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti'nin yetkili olacağını bildirdi.