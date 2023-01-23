Tüketici güveni arttı!

Tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık bazda yüzde 4,6 artarak 79,1 olurken bu rakam son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında artarken, Aralık ayında 75,6 olan endeks, Ocak ayında 79,1 oldu.

Böylelikle endeks, son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.