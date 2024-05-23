Tüketici 'güven'i arttı

TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 80,51 oldu.ANKARA (İGFA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni yayımladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan endeks, Nisan ayında 80,46 iken Mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu.