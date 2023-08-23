Tüketici güven endeksi açıklandı

Temmuz ayında 80,1 olan Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında 80,1 iken Ağustos ayında ,1 oranında azalarak 68,0 oldu.

Değişim oranları TÜİK verilerine şöyle yansıdı: