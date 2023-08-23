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Tüketici güven endeksi açıklandı
EKONOMİ 23.08.2023, 10:06
Temmuz ayında 80,1 olan Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı.
TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında 80,1 iken Ağustos ayında ,1 oranında azalarak 68,0 oldu.
Değişim oranları TÜİK verilerine şöyle yansıdı:
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|4
|3. Sivasspor
|2
|4
|4. Alanyaspor
|2
|4
|5. Galatasaray
|2
|4
|6. A.Demirspor
|2
|4
|7. Kasımpasa
|2
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Karagümrük
|2
|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Gaziantep FK
|2
|0
|20. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Şanlıurfaspor
|2
|6
|3. Manisa FK
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Newcastle
|2
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Crystal Palace
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Villarreal
|2
|3
|12. Cadiz
|2
|3
|13. Real Sociedad
|2
|2
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0
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