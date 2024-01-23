Tüketici güven endeksi 80,4 oldu

TÜİK yılın ilk Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında %3,9 oranında artarak 80,4 oldu.

TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı verilerine göre Tüketici Güven Endeksi önceki aylarla ilgili karşılaştırma tablosuna şöyle yansıdı: