Tüketici güven endeksi 72,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin 'Tüketici Güven Endeksi' verilerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 6,1 artışla 72,2 değerini aldı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68,0 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu.