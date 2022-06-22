Tüketici Güven Endeksi 63,4 oldu

Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında aylık bazda yüzde 6,2 azalarak 63,4 değerini aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks ise Haziran ayında 63,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2022 verilerine şöyle yansıdı: