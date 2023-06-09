TÜİK: Sanayi üretimi yüzde 1,2 azaldı

Sanayi üretimi Nisan’da geçen yıla kıyasla yüzde 1,2 azaldı.ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayının sanayi üretim endeksini yayımladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2, Mart ayına kıyasla ise yüzde 0,9 azaldı.

Yüksek teknoloji, orta-düşük teknoloji ve düşük teknoloji ürünlerin üretimi azalırken artış yaşanan tek alan orta-yüksek teknoloji ürünleri oldu.