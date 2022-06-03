TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Mayıs 2022'de 12 aylık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 73,5 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Aylık yüzde 2,98 arttı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Mayıs 2022'de 12 aylık TÜFE'yi yüzde 160, aylık bazda ise yüzde 5,46 arttığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve yüzde1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mayıs 2022'de 12 aylık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 160 arttığını duyurdu. ENAG'a göre TÜFE aylık bazda ise yüzde 5,46 arttı.