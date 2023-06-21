TÜİK, Haziran'ın Güven Endeksini yayımladı

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken, inşaat sektöründe düştü.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksinin Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artarken inşaat sektöründe yüzde 3,5 azaldığını açıkladı.