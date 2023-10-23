TÜİK, güven endeksini açıkladı

Tüketici güven endeksi 74,6 olduANKARA (İGFA) - TÜİK, Ekim ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan endeks, Eylül ayında 71,5 iken Ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 oldu.