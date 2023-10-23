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TÜİK, güven endeksini açıkladı

EKONOMİ 23.10.2023, 10:08
TÜİK, güven endeksini açıkladı

Tüketici güven endeksi 74,6 olduANKARA (İGFA) - TÜİK, Ekim ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan endeks, Eylül ayında 71,5 iken Ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 oldu.

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8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
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11. Crystal Palace 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 8 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 25
2. Girona 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Real Betis 10 14
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10. Valencia 9 11
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
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