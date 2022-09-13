TÜİK endeksleri açıkladı... Toplam ciro yüzde 122,4 arttı

TÜİK, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik Temmuz ayı endekslerini açıkladı. Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 artarken, sanayi üretimi ile perakende satış hacmi yıllık yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin endeks verilerini yayımladı.

TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 122,4 ARTTI

Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 122,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarında, 2022 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 122,3, inşaat ciro endeksi yüzde 89,4, ticaret ciro endeksi yüzde 119,7, hizmet ciro endeksi yüzde 142,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 2,0 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,8 azaldı.