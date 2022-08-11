TÜİK, Dış Ticaret Endekslerini açıkladı... İthalat ve ihracatta artış var

TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 oranında artarken, ithalatın birim endeksi ise yüzde 34,9 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı.

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,2, yakıtlarda yüzde 89,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12,4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,0 ARTTI

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,6, yakıtlarda yüzde 15,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 34,9 ARTTI

Bu arada ithalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 28,0, yakıtlarda yüzde 152,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 35,9 arttı.

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 34,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 artarken, yakıtlarda yüzde 12,0 azaldı. İthalat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı.

Bu arada Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6,0 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %2,0 azaldığı kaydedildi.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Haziran ayında 76,0 olarak gerçekleşti.