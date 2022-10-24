TÜGİAD’ın tarafı Başkan Balcıoğlu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Şahin Balcıoğlu’nu desteklediklerini duyurdu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ülke ekonomisinin yüzde 25’ini elinde bulunduran Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Kahramanmaraş’ta açılacak olan Doğu Akdeniz Şubesi'nin lansmanında, 19 Kasım’da yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Şahin Balcıoğlu’na olan desteklerini açıkladı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun girişimleri sonrasında alınan karar ile birlikte kentte yeni yatırımlara imza atılması amacıyla, TÜGİAD’ın Doğu Akdeniz Şubesi'nin Kahramanmaraş’a açılması ve şehrin bölgedeki potansiyel gücünü artırılması hedefleniyor.

Bu çalışmalar doğrultusunda KMTSO’da, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Çevikel, bu programda Kahramanmaraş’a dair birçok şey öğrendiğini de ifade ederek şöyle konuştu:

“Biz zaten tekstili biliyorduk ama beraberinde endemik bitkiden kullandığımız tencerelerin dahi buradan çıktığını yeni öğrendik. Belki de vaktiydi, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi biz Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’ini temsil eden bir ekibiz. Mevcutta zaten sanayinin doyuma ulaşmış olduğu bölgelerden geliyoruz. Burada sizlerinde davetleri ve destekleriyle mutlaka üyelerimiz, bizler yatırımda yapmak isteyeceğiz.”

Türkiye’nin üreten bir ülke ve bu bölge olduğunu, ulaşımın kolay olduğunu ve lojistik olarak önemli bir bölge olduğunun altını çizen Çevikel, Başkan Balcıoğlu’nun Savunma sanayindeki desteklerini de takdir etti ve ülkede yıllardır katma değeri yüksek ürün üretmek için niteliği daha yüksek ürün üretilmesinin dile getirildiğini, bunun için Kahramanmaraş’ta harekete geçilmiş olduğunu vurguladı.