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TÜGİAD'ın Teknoloji Zirvesi yeni nesli buluşturdu

EKONOMİ 03.12.2022, 14:42
TÜGİAD'ın Teknoloji Zirvesi yeni nesli buluşturdu

TÜGİAD Bursa Şubesi, ‘Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları’ konulu Teknoloji Zirvesi düzenledi. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği zirvede uluslararası konuşmacılar yer alırken; BLOKCHAIN, METAVERSE, NFT, Web3.0 ve dijital inovasyon konuları ele alındı.BURSA (İGFA) - TÜGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Bursa Şubesi önemli bir etkinliğe daha imza attı. Ekonomi alanındaki dijital dönüşümü yakından takip eden TÜGİAD Bursa Şubesi, ‘Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları’ konulu Teknoloji Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve KALDER Bursa Şubesi Başkanı Emin Direkçi, BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç’un yanı sıra üyeler, konunun takipçisi iş dünyasından temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Gün boyu, BLOKCHAIN, METAVERSE, NFT, Web3.0 konularının yakından incelendiği Teknoloji Zirvesi’ne konuşmacı olarak, 2010’da Bitcoin’i ve 2015’de Ethereum’u keşfeden Stake Capital Group Kurucusu Julien Bouteloup, Domino Ventures Kurucu Ortağı ve TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tal Garih, AKQA Group Turkey CEO’su Alemşah Öztürk ve Doğan Holding'de Yenil Nesil Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Serdar Kuzuloğlu katıldı.

PARSEKER, “GELECEĞE KATKI SAĞLAMAK ADINA BU ORGANİZASYONU PLANLADIK”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, Tüm dünyada dijitalleşmenin etkilerini yoğun bir şekilde hissedildiğini, adeta dijital bir devrime hep beraber tanıklık edildiğini ifade ederek, “Bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ile beraber, 21. yüzyıl aslında pek çok teknoloji fırsatını da bizlere sunuyor. Baktığımızda dijitalleşme; etkilerini önemli ölçüde gördüğümüz iklim krizi, enerji krizi gibi tüm insanlığı etkileyen sorunlar karşısında enerji verimliliğinin, doğal kaynakların etkin kullanılmasının, sürdürülebilirliğin ve dolayısıyla döngüsel ekonomiye geçişin anahtarı olarak gösteriliyor. Özellikle doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama ve üretim aşamalarının çevreci yaklaşımlar ile yeniden inşa edilmesinde, dijital dönüşümün çok önemli bir etkisi olacaktır. Bu bakımdan, dünyada önemli değişimlerin olduğu bu dönemde ülke olarak sürdürülebilir rekabeti korumamızın ve güçlü bir ekonomi oluşturmamızın yegane yolu, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanmaktan geçiyor. İşte bu bilinçle, TÜGİAD Bursa Şubesi olarak; bu teknoloji çağını kaçırmamak, geleceğe katkı sağlamak için bu organizasyonu planladık.” ifadelerini kullandı.

ÇEVİKEL: “YA DÖNÜŞÜME UYUM SAĞLAYACAĞIZ YA DA OYUN DIŞI KALACAĞIZ”

Teknoloji çağında teknolojinin en iyi tanıtılacağı yerin Bursa olacağına değinen TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı  Nilüfer Çevikel, “Bursa’mız, sanayinin, tekstilin, otomotivin Türkiye’de olduğu kadar dünyada da en çok dikkat çeken kenti. TÜGİAD üyeleri tüm kademeleriyle çok şanslı. Çünkü teknolojiyi en yakın takip eden kuruşlardan biriyiz. Binlerce genç girişimciyi temsil eden G20 Genç Girişimciler İttifakı, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için genç girişimcilerin daha fazla teşvik edilmesini amaçlayan Hamburg Bildirisi’ne imza atarak, ülkemizi bir kez daha temsil etmenin haklı gururunu yaşadık. Biz dünya ile yarışıyoruz. Hamburg’da önerilerimizden bir tanesi; küreselleşen dünyada temsil ettiğimiz 300 binden fazla genç girişimci için bir dijital altyapısının kurulması istedik. Umarız Endonezya’daki zirve sonrası bu hayata geçecektir. Bütün dünya dijitalleşiyor ve yatırımlarını bunun üzerine yapıyor. Sizlere iyi biliyorsunuz ki ya yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayacağız ya da oyun dışı kalacağız.” dedi.

AKTAŞ: “TEKNOLOJİ VE KATMA DEĞER ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün Türkiye’de bilime verilen önemin her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek, “Doğu ile Batı arasında çok stratejik durumdayız. Artık bu işte gençler var. TÜGİAD'a bu bağlamda teşekkür ederim. İnanıyorum ki; gelecek adına bu hamleler çok kıymetli ve değerli. Yerli otomobilin sanayide müthiş dönüşüm sağladığını sanayicilerimiz biliyor. Yakın gelecekte küçük parçalar üretilirken kendi helikopter, İHA, tank, otomobilini üreten bir ülke olmamızın çok ciddi bir gelişme olduğunu bilmek ve dikkat etmek gerekiyor. Bursa'nın geleceği, teknolojinin geleceği adına harika bir organizasyon. TÜGİAD önderliğinde, sponsorlar dahilinde yapılan bu organizasyon için herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ANLATILDI

Açılış konuşmalarının ardından başlayan zirvede birbirinden değerli isimler farklı konularda sunum gerçekleştirdi.

Stake Capital Group Kurucusu Julien Bouteloup, ‘Merkeziyetsiz Finans (Defi) Ve Blockchaın Teknolojisi’ başlıklı sunumunda;  herkesin programlayabileceği açık kaynak teknolojisine dayalı, mevcut finansal sisteme küresel ve açık bir alternatif olan merkeziyetsiz finans hakkında bilgiler paylaştı. Herhangi bir merkezi yöneticiye ihtiyaç duymadan verilerin saklanabildiği kayıt sistemi teknolojisi olan, Blockchain teknolojisi konusu dinleyenlere aktardı.

Domino Ventures Kurucu Ortağı ve TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk, ‘Yeni Nesil Teknolojilere Yatırım’ Başlıklı anlatımında; teknoloji ile birlikte değişen yatırım stratejileri ve gelecek hakkında bilgiler verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tal Garih, dijitalleşen dünyada; stratejik dönüşüm, sürdürülebilir inavosyon, dijital liderlik, insan ve kültür dönüşümü, rekabet ve şeffaflık, müşteri ve çalışan beklentileri başta olmak olmak üzere dijital dönüşüm hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Tal Garih, Dijital dönüşüm sadece yüzeysel dijitalleşmeden ibaret olmadığını, bu dönüşüm organizasyon şemalarından, iş gücünün yapısı ve sanal şirket kültürünün oluşturmasına kadar her kademeyi kapsadığını belirtti.

AKQA Group Turkey CEO’su Alemşah Öztürk, Metaverse ve NFT Dünyası başta olmak üzere Web3 kültürü ve merkeziyetsizlik kavramlarını gündeme getirdi. Öztürk, Virtual World (sanal dünya) ve metaverse ayrımından da bahsetti.  Öztürk, işletmelerin başarılı olması için yazılım, donanım, arayüz, içerik ve topluluk olmak üzere 5 konseptin içinin doldurulması gerektiğini aktardı.  Öztürk ayrıca eğlence, içerik ve sanat dünyasının alternatif gerçekliğe yöneldiğini ifade etti.

Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuoğlu; ‘Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket’ başlıklı sunumunda ise dijital araç ve hizmetlerle beraber dünya köklü bir değişim yaşadığını ifade etti. Müşterisinden şirketine iş yapış şekilleri, reklam, pazarlama ve iletişim modellerinin değiştiğini belirten Kuzuoğlu, çok farklı araçlarla bilgilenip etkilendiğimizi; Dijital mecraların iletişim ve pazarlamanın ana ekseni haline geldiğini ancak kurumların önemli bir bölümünün kendi süreçlerini bu dönüşüme entegre edemediğini vurguladı.

 Günün sonunda Teknoloji Zirvesi’ne sponsor olan firmalara TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker plaket taktim etti. Sponsorlar şu şekilde sıralandı;

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