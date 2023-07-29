TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı liderlerini İstanbul’da ağırlayacak

TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı’nın 2024 yılında gerçekleştireceği Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Ülkemizdeki genç iş insanları ve girişimcileri bir çatı altında buluşturan TÜGİAD, üye ülkelerin başkan ve genel sekreterlerini İstanbul’da ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), ülkemizi temsil ettiği G20 Genç Girişimciler İttifakı’nın 2024 yılındaki Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. G20 ülkelerinin gençlik organizasyonları temsilcileri tarafından ortak oluşturulan ana başlıkların, G20 Liderler Zirvesi’nde oluşan beyannameye ilave edilmesi için çalışan İttifak, genç girişimcilerin sesi olmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “2024 yılında G20 Genç Girişimciler İttifakı Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak, üye ülkelerin başkan ve genel sekreterlerini İstanbul’da bir araya getireceğiz. Bu zirve hem üyelerimizin dünya genelindeki girişimcilik ekosistemini yakından tanıma hem de yurt dışından gelen girişimcilik liderlerinin genç iş insanlarımızın ve girişimcilerimizin potansiyelini yerinde görmelerini sağlayacak. Bu zirve ayrıca ülkemizin tanıtımı açısından da yararlı olacak. Bunun yanında, 14 Aralık’ta düzenlenecek Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu YES For Europe Genel Kurulunu da İstanbul’da gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“Deprem bölgesinde yaraları saracağız”

Temmuz ayında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen ve dünya genelinde binlerce genç girişimciyi temsil eden G20 YEA Zirvesinde, Türkiye’nin yatırım ve girişim ortamını dünya genelindeki genç girişimcilerle paylaşarak, yeni yatırımları ülkemize çekmeye çalıştıklarını kaydeden Gürkan Yıldırım, yeni projelerini ise şöyle sıraladı:

“Yakın zamanda kuracağımız TÜGİAD Akademi’de genç iş insanlarını iş hayatına daha iyi hazırlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesine yapılacak yurtdışı hibe fonların, ülkemize en üst seviyede getirilmesinin yanında kuruluş kararı aldığımız iktisadi işletmemiz ile bölgedeki şirketlerimize uygun ortaklıklar ve iş imkanları yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlayacak, yurtdışından paydaşlarımızla birlikte eğitim olanakları ve alt yapı yatırımlarına destek olacağız. Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle 24-25 Ekim tarihlerinde uluslararası boyutta düzenleyeceğimiz Türkiye Ekonomi Forumu ile yurt içi ve yurtdışından iş insanlarını bir araya getireceğiz.”

Uluslararası lobi gücünü ülkemiz yararına kullanıyor

TÜGİAD’ın 24 yıldır ülkemizi Avrupa’da temsil ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “18’den fazla Avrupa Ülkesinin ve aday adayı ülkelerin 400 binden fazla genç iş insanı ile temsil edildiği Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu ‘YES For EUROPE’un yanı sıra yine 300 binden fazla üyesi ile benzer yapıda olan Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu ‘JEUNE’da genç Türk iş insanlarının lobi faaliyetlerini yürütüyoruz. Avrupa ülkelerinin önde gelen sivil kuruluşlarının temsil edildiği konfederasyonda derneğimiz vazgeçilmez ve örnek bir sivil toplum duruşu sergileyerek, karar alıcı pozisyonunu her geçen yıl daha etkin hale getirme odaklı çalışmaktadır. Türkiye ekonomisine ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı misyon edinen TÜGİAD, bu çalışmalarını 2020 yılında Avrupa Genç Girişimciler Organizasyonu Başkanlığı ve 2021 yılında da Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu Başkan Yardımcılığı ile taçlandırarak, 2021 yılındaki başkanlığı döneminde birbirine rakip olan bu iki konfederasyonu 3 sene ortak çalışma anlaşması ile birleştirmiştir” dedi.

“Yurt içi şube sayımızı artırarak ülke geneline ulaşacağız”

Gürkan Yıldırım, 1986 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu Kararı izni ile unvanının başına Türkiye ibaresi alan derneğin bu sene 37. yılını doldurduğunu belirterek, “Bine yakın üyesi, yarattığı 400 binin üzerinde istihdam, yurt içi ve yurt dışı ticaret hacmi ile Türkiye Gayrı Safi Milli Hasılası’nın yüzde 10’luk kısmını temsil eden derneğimizin üyeleri, dünya çapında 100'ü aşkın ülkeye yaptıkları 24 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Ülkemizin ilk ulusal ve tek uluslararası gençlik yapılanması ve sivil toplum kuruluşu olan TÜGİAD, dünya genelinde 14’ten fazla ülkede temsilciliği ve İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Bursa, Eskişehir ve Ege şubeleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. Şubat 2024 dönemine kadar Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz şubelerini de hizmete açarak ülkemizin tüm bölgelerine ulaşacağız” diye konuştu.