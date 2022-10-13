TÜGİAD Bursa yurt dışı yatırımlarını yakından inceliyor

TÜGİAD Bursa Şubesi, dijital dönüşüm ve web 3.0’ın öncü merkezleri olan Estonya’nın Başkenti Tallin ve Finlandiya'nın Başkenti Helsinki’ye iş gezisi düzenleyerek, bölgedeki yatırım fırsatlarını yakından takip etti.BURSA (İGFA) - TÜGİAD'ın 6 şubesinden biri olarak 180 üye sayısı ile Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam eden TÜGİAD Bursa Şubesi, yeni yatırımlar için fırsat gezileri düzenliyor.

Dijital dönüşüm ve web 3.0’ın ana merkezleri olan Estonya-Tallin ve Finlandiya-Helsinki’deki fırsatları yerinde incelmek adına 5-9 Ekim tarihleri arasında iki ülkeye ziyarette bulunan TÜGİAD Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeleri, birçok ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. İlk olarak Helsinki’ye giden TÜGİAD Bursa heyeti, burada 1 Eylül’de göreve başlayan Helsinki Türkiye Büyükelçisi Deniz Çakar’ı makamında ziyaret etti.

Bölgedeki yatırım fırsatlarıyla ilgili çeşitli iş görüşmeleri gerçekleştiren TÜGİAD Bursa üyeleri, start-up projelerini inceleme fırsatı buldu. Gezinin ikinci kısmında Estonya’nın Tallin şehrine geçen TÜGİAD Bursa üyeleri, Estonya önceki dönem Başbakanı Sayın Taavi Rõivas bir araya geldi. Eski başbakan Rõivas, TÜGİAD heyetiyle “Estonya’ya Neden Yatırım Yapılmalı?” konulu sunumu paylaştı. Burada farklı sektörden iş insanları ile bir araya gelen TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleri, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişlerinde bulundu.

PARSEKER: “DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE WEB 3.0 TEKNOLOJİSİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, “TÜGİAD Bursa Şubesi olarak, dijital dönüşüm ve web 3.0 teknolojisini yakından takip ediyoruz. Dünya ekonomisi günden güne bir daralma yaşarken, krizleri fırsata çevirme adına iş seyahatleri gerçekleştirerek, üyelerimizin farklı ülkelerdeki iş insanlarıyla bir araya gelmesini sağlıyoruz. Bu anlamda dijital dönüşüm ve web 3.0’ın dünyadaki en önemli iki merkezi olan Tallin ve Helsinki’de 5-9 Ekim tarihleri arasında yoğun bir program gerçekleştirdik. Birçok iş insanı ile yakından temas etme fırsatı bulduğumuz gezimizde, Helsinki Türkiye Büyükelçisi Deniz Çakar ve Estonya önceki dönem Başbakanı Sayın Taavi Rõivas ile bir araya geldik. İki ülkede de yeni yatırım fırsatı oluşturabilecek toplam 10 projeyi yakından inceleme fırsatımız oldu. 3 proje ile ilgili yatırım görüşmelerimiz başladı. Üyelerimiz için çok verimli geçen bir iş gezisi oldu. Bundan sonra da farklı ülkelere gezilerimiz devam edecek” diye konuştu.