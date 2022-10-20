TÜGİAD Bursa üyelerinin yanında

TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Bursalı üretici firmaların sonbahar-kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını sergilediği Bursa Textile Show (BURTEX) Fuarı’nı ziyaret ederek, üyelerinin stantlarını gezdi.BURSA (İGFA) - Tekstil sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan Bursa Textile Show Fuarı’nın 8’incisi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle sektörün önemli temsilcilerini bir araya getiren fuara bu yıl 133 imalatçı firma katılırken, TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri de düzenlenen etkinliğe ziyaret gerçekleştirdi.

Fuarda stant açan üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, daha sonra fuar alanını gezdi.

PARSEKER: “TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMA GELDİ”

Giysilik kumaş alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından birinin her yıl düzenli olarak Bursa’da düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, son yıllarda yapılan yatırımlar ve sanayicilerimizin gayretiyle Türk tekstil sektörü dünyada çok önemli bir konuma geldiğini söyledi.

"Sektörün kalbinin attığı yer olan Bursa’da 133 firmanın buluştuğu büyük bir etkinlik düzenleniyor olması ve burada da TÜGİAD Bursa üyelerinin yer alması bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu" diyen Parseker, "40 ülkeden 500’ün üzerinde firma temsilcilerinin fuara ilgi gösterdiğini biliyoruz. İhracatın en önemli kalemlerinden biri olan tekstil sektörünün bu tarz organizasyonlarla dünyadaki yerini daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum. Küresel pazarda yükseliş trendini yakalayan tekstil sektörü için Bursa Textile Show Fuarı’nın çok değerli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.