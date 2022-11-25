TÜGİAD Bursa'da 'Teknoloji Zirvesi'ne hazırlanıyor

TÜGİAD Bursa Şubesi, 2 Aralık’ta ‘Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları’ temalı Teknoloji Zirvesi düzenleyecek.BURSA (İGFA) - TÜGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Bursa Şubesi önemli bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor.

Ekonomik alandaki dijital dönüşümü yakından takip eden TÜGİAD Bursa Şubesi, ‘Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları’ konulu Teknoloji Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

2 Aralık’ta Bursa Almira Otel’de gerçekleşecek etkinliğe birbirinden değerli isimler katılacak. AKQA Group Turkey CEO’su Alemşah Öztürk, 2010’da Bitcoin’i ve 2015’de Ethereum’u keşfeden Stake Capital Group Kurucusu Julıen Bouteloup, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tal Garih ve Gazeteci Serdar Kuzuloğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı Teknoloji Zirvesi, büyük ses getirecek.

Teknoloji Zirvesi’nin önemine değinen TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, teknolojinin hayatımızdaki yerinin hızla artması ile birlikte bilginin kadim değeri her geçen gün daha da iyi anlaşıldığına dikkati çekerek, "Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla TÜGİAD Bursa Şubesi olarak birçok farklı etkinlik düzenliyoruz. 2 Aralık’ta gerçekleştireceğimiz Teknoloji Zirvesi de bunlardan en değerlisi. Çünkü uluslararası alanda kendini ispatlamış ve dijital değişime yön vermiş konuşmacıları Teknoloji Zirvesi’nde Bursa’da ağırlayacağız. BLOKCHAIN, METAVERSE, NFT, Web3.0 kavramlarının konuşulacağı Teknoloji Zirvesi ile katılımcılar, yeni dünyada değişimin gücünü hissederek geleceği yönetme fırsatı yakalayabilecek" diye konuştu.