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TÜGİAD Bursa'da 'tecrübeler' konuştu

EKONOMİ 28.10.2022, 13:57
TÜGİAD Bursa'da 'tecrübeler' konuştu

"Tecrübeler Konuşuyor" panelinde konuşan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, dünya ekonomisinde yaşanan daralmalara rağmen Türkiye'nin sahip olduğu üretim gücü ve potansiyeli ile krizleri fırsata çevirip, bu süreçten daha da güçlenerek çıkabilecek konumda olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - TÜGİAD Bursa Şubesi’nin geleneksel olarak organize ettiği ‘Tecrübeler Konuşuyor’ panelinin bir yenisi daha geniş bir katılımla Almira Hotel’de gerçekleşti.

‘Makroekonomik Analizler ve Beklentiler’ ile ‘Uluslararası Piyasada Neler Oluyor’ başlıklı konuların ele alındığı programa konuşmacı olarak, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, İş Yatırım Kurumsal Firmalar İş Geliştirme Müdürü Gökçekocaoğlu ve İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Aydın Eralp katıldı.

Howden Sigorta ve İş Yatırım ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte konuşan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, dünyanın son birkaç yılda çok zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekti.

"Pandeminin yanı sıra; iklim değişikliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, hammadde krizi, çip darboğazı derken, şimdi de dünya, büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya" diyen Parseker, "Yaşanan bu belirsiz süreçte, döviz kurlarındaki ani yükselişler de fiyatları ve satışları etkilerken, artan enerji maliyetleri, sanayici omzuna çok büyük bir yük getirmektedir. Kış sezonuna girerken, artan maliyetler sanayicilerimizin rekabet gücünü negatif bir şekilde etkilemekte, bu durum da 'üretim üssü' hedefiyle ilerleyen ülkemizin bu hedefine gölge düşürmektedir. Küresel piyasalarda iş dünyamızın rekabet gücünü artırmak için, yüksek maliyet kalemlerinin önüne geçilmesi noktasında somut adımların hızlı bir şekilde atılması, gelecek adına son derece önemlidir. Çünkü dünya ekonomisinde yaşanan daralmalara rağmen Türkiye, sahip olduğu üretim gücü ve potansiyeli ile krizleri fırsata çevirip, bu süreçten daha da güçlenerek çıkabilecek konumdadır. Bu noktada, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının daha fazla desteklenmesi ile enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması ile, Türkiye’nin, ileriye dönük büyüme hedeflerine de çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ayrıca AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hayata geçirilmesi beklenen düzenlemeler de zaten, sanayicileri ciddi bir dönüşüm sürecine girmeye davet ediyor. Türkiye’de, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı gibi konularda geç kalmamalı, bu konuda etkin adımları hızlı bir şekilde atmalıdır" diye konuştu.

“YENİLİĞE, İNOVASYONA YÖNELMEK İLERİ TEKNOLOJİYİ TAKİP ETMEK GEREKİYOR”

TÜGİAD’ın öneminden bahseden Parseker, “Kökleri çok eskiye dayanan ve Türkiye’nin en önemli derneklerinden bir tanesi haline gelen TÜGİAD'ın bugün gelinen noktada 1000’e yakın üyesi ve yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat hacmi ile Türkiye ekonomisine büyük güç kattığını söyledi.

Şube olarak hedeflere emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden Parseker, ufuk açacak önemli isimleri buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

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