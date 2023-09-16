TÜGEM 7 yaşında

Emlak sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği kısa adı ile TÜGEM, kuruluşunun 7. yıl dönümünü Bursa’da Altın Ceylan'da gerçekleşti. BURSA (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen emlak müşaviriyle birlikte TÜGEM Genel Başkan Yardımcıları Derya Bingöl ve Serkan Şahin'in sunumlarıyla 7. Kuruluş Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

400’ü aşkın emlak müşavirinin bir araya geldiği buluşmada TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "TÜGEM emlak danışmanlığı mesleğine değer katan, gelişim ve eğitim odaklı vizyoner girişimcileri bu yıl da Bursa temsilciliğinin destekleri ile burada bir araya getirdik. 7 yılda çok hızlı ve etkili bir yol kat ettik. Bugünlere gelmemizde bizlere destek olan üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde de NAR eğitimleri, MLS, Ticari Network ve üniversite iş birlikteliklerimiz ile yeni hedeflerimize erişmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

'Markalar kişisel tercihlerimiz, fakat mesleğimiz ortak değerimiz' mottosu ile yola çıktıklarını vurgulayan Akdoğan, "TÜGEM tam 7 yıldır emlak sektörünün vizyonunu yansıtıyor ve her platformda sektörümüzü sizlerle beraber temsil ediyoruz. Gayrimenkul sektörünün büyümesi ve gelişmesine öncülük ederek meslektaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir sivil toplum kuruluşunu ülkemize kazandırdık. Ülkemiz genelinde 26, yurtdışında ise 6 ülke temsilciliğine ulaştık. Aynı zamanda dünyanın en büyük federasyonu olan NAR üyeliğimiz onaylandı. İletişim, içerik, inovasyon ve iş birliği çerçevesinde bu büyümemiz devam edecek” dedi.

Altın Ceylan'da gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye genelindeki TÜGEM temsilcilikleri ve üyeleri katıldı. 400’ü aşkın davetlinin bulunduğu organizasyonda birçok sektör profesyoneli de bir araya gelerek networklerini geliştirdi. Bursa TÜGEM İl Temsilcisi Göksel Birsen, TÜGEM Disiplin Kurul Başkanı Gurur Aras ve TÜGEM Denetim Kurul Başkanı Ersoy Uygur da değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca organizasyon kapsamında 7. yıl pastası kesildi. Sürpriz hediye çekilişleri düzenlenirken, emlak müsaşvirleri Ardacan Algan ve orkestrasının keyifli canlı müzik performansı ile doyasıya eğlendi.