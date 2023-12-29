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TÜDKİYEB: Tarım BAĞ-KUR primleri devlet destekli olarak düşürülmeli!

EKONOMİ 29.12.2023, 18:31
TÜDKİYEB: Tarım BAĞ-KUR primleri devlet destekli olarak düşürülmeli!

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım BAĞ-KUR primleri ve emeklilik gün sayısı ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım BAĞ-KUR primleri ve emeklilik gün sayısı ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, Çiftçilerin 2023 yılında ödedikleri 4.628 lira olan en düşük Tarım BAĞ-KUR priminin asgari ücretteki artışla birlikte 2024 yılı için yüzde 49’luk artışla 6.900 TL’ye yükseldiğini belirterek, 2024 yılı için açıklanan 20.002.50 TL brüt asgari ücrete bağlı olarak artan Tarım BAĞ-KUR primlerinin ödenmesi çiftçi ve yetiştiricilerimiz için oldukça zor olduğunu belirtti. 

"Yetiştiricilerimiz zaten geçen yılki primleri ödemede güçlük çekiyorlardı şimdi daha da zorlanacakları bir süreç başlamış oldu" diyen Çelik, "Dolayısıyla yetiştiricilerimizi rahat nefes almaları için ödemekte zorlandığı primlerden kurtaracak bir yol bulunmalıdır” dedi.

Tarım BAĞ-KUR’lu aktif sigortalı çiftçi sayısında son on yılda azalış yaşandığına vurgu yapan Çelik, "2012-2022 dönemini kapsayan son on yılda Tarım BAĞ-KUR ’lu aktif sigortalı çiftçi sayısında, prim miktarlarının artması nedeniyle azalış yaşanmıştır. 2012 yılında Tarım BAĞ-KUR’ lu aktif sigortalı sayısı 1 milyon 56 bin 852 iken 2022 yılında bu sayı yüzde 51 azalarak 512 bin 966’ya düşmüştür. On yılda aktif sigortalı çiftçi sayısının yarı yarıya düşmüş olması yani tarım BAĞ-KUR sigorta primleri her yıl artarken, tarım BAĞ-KUR’ lu çiftçi sayısının giderek azalması üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur. Çiftçilerimizin 2024 yılında ödeyecekleri asgari sigorta primi, brüt asgari ücretin yüzde 34,5 oranına tekabül eden 6.900 liradır. Merkez Birliği olarak önerimiz prim tutarlarının yüzde 14’ünün çiftçi veya yetiştiricilerimiz tarafından ödenmesi, kalan yüzde 20,5’ una karşılık gelen kısmının ise Devletimiz tarafından desteklenmesidir. Böylece prim miktarı yetiştiricilerimizin kolayca ödeyebileceği rakamlara inmiş olacaktır” diye konuştu.

Bu arada ödenmemiş olan prim borçlarının kredilendirilmesi gerektiğini belirten Çelik,  diğer yandan çiftçi ve yetiştiriciler için 9 bin olan emeklilik prim gün sayısının çeşitli sektörlerde çalışan işçilerde olduğu gibi 7.200 güne düşürülmesi talebinde bulundu. 

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