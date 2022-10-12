TÜDKİYEB: Hayvan hayat sigortalarında yüzde 50 devlet desteği önemli fırsat

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 50 devlet desteğinin küçükbaş hayvan yetiştiricileri için önemli bir imkân ve fırsat olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundular.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Çelik, küçükbaş yetiştiricilerinin Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasına ilişkin memnuniyet düzeyinin arttırılması ve sigortanın yaygınlaştırılmasının gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Çelik, tarım sigortalarında yüzde 50 devlet desteğinin önemine dikkat çekerek “ Cumhurbaşkanlığı kararı ile uygulamaya konulan küçükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 50 devlet desteği sektörümüz için çok değerli. Yetiştiricilerimizin karşılaştıkları hastalıklar, doğal afetler ve çeşitli risklere karşı hayvanlarını, %50 devlet prim desteği ve indirim imkânlarından faydalanarak, güvence altına almalarını sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin şahsında hükümetimize ve TARSİM yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Son yıllarda sigortalanan küçükbaş hayvan sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Çelik, 2019 yılında yüzde 7 civarında olan sigortalı küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış yaşanarak 2021 yılında yüzde 18 seviyelerine ulaştığını, 2021 yılında sigortalanan küçükbaş hayvan sayısının da 10 milyona yaklaştığını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz 2022 yılı sonunda da bu sayının en az 12 milyon olmasını bekliyoruz. Bu rakamlar sektörümüz için memnuniyet verici olmakla beraber sigortalanan küçükbaş hayvan oranının önümüzdeki süreçte yüzde 50'lere çıkarılmasının hedeflenmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

TARSİM Genel Müdürü ziyaret kapsamında Genel Başkan Çelik’e bir çini porselen vazo hediyesinde bulunurken, Çelik ise sigortalanan küçükbaş hayvan sayısının yüzde 7'lerden yüzde 18'lere çıkarılmasında büyük katkıları olan Genel Müdür Günal’a günün anısına bir plaket takdiminde bulundu.