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TÜDKİYEB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemde sabit fiyat teşekkürü

EKONOMİ 27.12.2022, 09:40
TÜDKİYEB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemde sabit fiyat teşekkürü

Yem fiyatlarında indirim ve sabit fiyat yetiştiriciler adına memnuniyet verici olduğunu açıklayan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörü için de hibe yem desteğinde talebinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan gübre ve karma hayvan yeminde indirim ve fiyat sabitlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gübre ve yem ile ilgili verdiği müjdenin tarım sektörünü rahatlatacağını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerimizin en önemli girdilerinden olan gübrede ve hayvancılığın en önemli girdisi olan karma hayvan yem fiyatlarında hem indirim hem de önümüzdeki yılın Nisan ayı sonuna kadarki dönemde fiyatların sabitleneceği müjdesi ülkemiz tarımı adına memnuniyet vericidir. Kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan ve karma hayvan yemlerinde yüzde 5’e varan indirimler yanında 4 aylık dönemde fiyatların sabitlenmesi sektöre verilen desteklerin yanısıra önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği müjdeden dolayı çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Çelik, gübre ve yemdeki indirim ve fiyat sabitlemenin girdi maliyetlerine olumlu yansıyacağına vurgu yaptı.

"Bitkisel üretimin can damarı gübre, hayvancılığın can damarı ise yemdir" diyen Çelik, "Gübre ve yemdeki indirim ve fiyat sabitleme ise bu can damarlarına verilen can suyudur. Nisan ayı sonuna kadar fiyatların sabitlenmesi girdi maliyetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla son zamanlarda yemdeki fahiş fiyat artışlarının yetiştiricilerimizi oldukça zorladığı ve zararına ya da maliyetine üretim yapmak zorunda kaldıkları bir dönemin olumsuzlukları bertaraf edilmiş olacaktır. Burada önemli bir husus da gübre ve yem fiyatlarının sabitlenecek olmasının yanında fiyatlarda gerileme olması halinde yine fiyatlara yansıtılacak olmasıdır. Sonuç itibariyle bu müjde çiftçi ve yetiştiricilerimizin yapacakları üretimin artışına büyük katkısı olacaktır. Üretim artışı ise tüketicilere olumlu yansıyacak ve daha uygun fiyatlardan gıda ürünlerine ulaşmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Küçükbaş hayvancılık sektörü için hibe yem desteği talebinde de bulunan Çelik, “İçinde bulunduğumuz ay itibariyle kış şartlarını yaşıyoruz ve hayvanlarımız ağıllarda barınmaktadır. Hayvanlar merada olmadığı için yetiştiricilerimiz hayvanlarını beslemek için yem temin etmek zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yem fiyatlarında indirim ve fiyatların Nisan ayı sonuna kadar sabit tutulacağı açıklamasını sektörümüz için çok değerli bulmakla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızdan yetiştiricilerimizin işletmelerindeki kayıtlı tüm hayvanlar için bir defaya mahsus olmak üzere 50 lira hibe yem desteği verilmesini talep ediyoruz “ ifadelerini kullandı

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