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TÜBİTAK ve Arçelik'ten Ar-Ge'de yeni iş birliği

EKONOMİ 20.11.2022, 11:57
TÜBİTAK ve Arçelik'ten Ar-Ge'de yeni iş birliği

Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu TÜBİTAK’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Programı’na Arçelik de dahil oldu.KOCAELİ (İGFA) - Küresel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine liderlik hedefleyen Arçelik, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK 1515 kodlu Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında Arçelik’in Çayırova Kampüsü’nde "İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı açıldı. Laboratuvarda; temel araştırma düzeyinde yeni bilgilerin üretilmesi, uygulanması ve bilimsel çıktıların oluşturulması amaçlanıyor.
 
TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında faaliyete giren laboratuvar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve Arçelik Kıdemli Ar-Ge Direktörü Dr. Emre Oğuz’un katıldığı törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı ile alanında öncü ulusal ve uluslararası kuruluşların Ar-Ge laboratuvarı oluşturmaları için kaynak sağladıklarını belirterek, "Buralarda da ilk anda ticarileşme kaygısı gütmeyen, daha riskli ve daha vizyoner araştırma projelerini destekliyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum: Öncül Ar-Ge Laboratuvarları, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında küresel çekim merkezi olmasına da büyük katkı sağlıyor" dedi.

"Arçelik Öncü Ar-Ge laboratuvarında biyoesaslı alev geciktiriciler, organik elyaf, kimyasal geri dönüştürülmüş polimerler, çevreci poliüretan, aerojel formülleri, çeliklerin sararmasını önleyecek kaplamalar geliştirilecek" diyen Bakan Varank, "Karbondioksit yakalayan, uçucu bileşikleri, alerjenleri, virüs, bakteri ve polenleri filtre edecek çalışmalar yapılacak. Bu sayede daha çevreci, daha rekabetçi ve ilkleri içeren ürünler pazara sunulacak. Buradaki hedef 5. yılın sonunda en az 50 uluslararası patent başvurusu yapmak” diye konuştu.

Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, TÜBİTAK'ın 1963 yılından beri ülkemizde bilim, teknoloji, yenilik ekosisteminde birçok destek sunduğunu belirterek, "Bu desteklerde rekabet üst düzeyde oluyor. Her dönem binlerce proje alıyoruz. Ancak 1515 Öncül Ar-Ge Programımızda ise rekabet yok, biz firmalara giderek onları bu programa davet ediyoruz. Çünkü bu programı bugünün değil geleceğin iddialı hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olarak görüyoruz. Geleceğin daha karmaşık, dinamik ve değişken sorunlarına çözüm bulma amacıyla sadece teknoloji geliştiren değil, geliştirilecek bu teknoloji için bilgi üretme konusunda belirli bir seviyeye gelmiş firmalar bu destekten faydalanabiliyor” dedi.

TÜBİTAK program kapsamında Öncül Ar-Ge laboratuvarına 5 yıl süre ile destek sağlayacak. Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile destek süresi 5 yıl daha uzatılabilecek. Laboratuvarın, stratejik planları TÜBİTAK tarafından belirlenirken çalışmalar Arçelik tarafından yürütülecek.

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