TÜBİTAK destekli ilk yerli dümenleme sistemi faaliyette

TÜBİTAK destekli ilk ve tek yerli otomatik dümenleme sistemi “AgroTOD” Projesi tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve yerli otomatik dümenleme sistemiolan AgroTOD, çiftçiye daha kolay ve daha hassas tarımın kapılarını açtı.

Son teknoloji AgroTOD, insandan kaynaklanan hataların ortadan kalkması için geliştirilmiş akıllı bir sistem olarak öne çıkarken, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayıp, aynı zamanda sıra kaybının önüne geçerek maksimum verim elde edilmesine olanak veriyor.

YÜZDE 20 GÜBRE TASARRUFU SAĞLIYOR

Alaras Telekomünikasyon Genel Müdürü ve Makine Mühendisi Fatih Başoğlu,AgroTOD otomatik dümenlemesisteminin Türkiye’de ilkve tek yerli olduğunun altını çizerek, “Projemiz Türkiye'de tamamen Türk mühendisler tarafından yapıldı. 2021 yılında TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı kapsamında destek aldık ve AR-GE çalışmalarına başladık. Yaklaşık 2 yıl süren AR-GE çalışması sonucunda prototip cihazları ürettik ve Türkiye'nin farklı lokasyonlarında Türk çiftçisi ile beraber test süreçlerini gerçekleştirdik. Bu süreçte Türk çiftçisinin talepleri göz önünde bulundurarak kullanıcı dostu bir ürün haline getirdik. AgroTOD arazi planlaması ve güzergah hatalarını minimuma indirerek besleyici madde kullanımını en verimli hale getirirken, yüzde 12 daha az makine kullanımı ve yüzde 20 gübre tasarrufu sağlıyor” dedi.

VERİMLİLİĞİ ARTIRIRKEN, ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTIYOR

Sistemle ilgili detaylı bilgiler de veren Başoğlu, “AgroTOD, GPS ve sensörler yardımı ile traktörün belirli bir rotada veya belirli bir hat üzerinde santimetre hassasiyetinde hareket etmesini ve sıralı ekim yapılmasını sağlıyor. Otomatik dümenleme sistemleri traktörlerin belirlenen bir rota dahilinde 2.5 cm hassasiyet ile kendi kendini yönlendirmesini sağlayarak çiftçilerin tarlada daha etkin bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor. Otonom traktörler, hassas tarım tekniklerini uygulamak için daha hassas bir şekilde hareket edebiliyor. Bu, tarlada kullanılan su, gübre ve kimyasal ilaç miktarını optimize etmek için daha iyi kontrol sağlıyor. Bu da verimliliği artırır ve çevresel etkiyi azaltıyor” dedi.