TÜBİSAD: Alışveriş alışkanlıkları kökten değişti

Türkiye'de alışveriş alışkanlıkları kökten değişirken, e-ticaret hacmi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 116 arttı.İSTANBUL (İGFA) - TÜBİSAD, Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Bilgi Sistemi'nin (ETBİS) 2022 yılının ilk 6 ayı için açıkladığı verileri yorumladı.

Verilere göre sipariş adetleri yüzde 38, sepet tutarı yüzde 57 arttı. Pandemi nedeniyle bir önceki yıl kan kaybeden sektörler bu yıl yükselişe geçti.

Pandemi ile hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren e-ticaret hacmi, 2022 yılının ilk 6 ayında da büyümeye devam etti.

T.C. Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) aracılığıyla açıklanan verilere göre, 2022 yılının ilk 6 ayı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116'lık artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 38'lik kısmı sipariş adetlerindeki artıştan gelirken yüzde 57'lik kısmı ise sepet tutarındaki artışa karşılık geliyor. Sipariş adetleri 2 milyar 294 milyona ulaşırken e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı yüzde 17,6'dan yüzde 18,5'e yükseldi.

Raporda yer alan verilere göre, pandemiden olumsuz etkilenen havayolları, konaklama, seyahat gibi sektörlerin e-ticaret hacimleri bu yıl sırasıyla yüzde 408, yüzde 344, yüzde 236 artarak bir önceki yıla göre ciddi büyüme oranlarına ulaştı. 2022 yılı ilk 6 ay verilerine göre, toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm oranı yüzde 1,9'dan yüzde 2,5'a yükseldi. Bu orandaki artış, tüketicilerin e-ticaret alışkanlığının arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve E-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, son yıllarda hayatımızda ve ticaretteki önemi iyice artan e-ticaret pazarında 2022 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen büyümenin dikkat çekici olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da pazarın aynı şekilde büyümeye devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Ertaş, özellikle sipariş adedindeki yüzde 38'lik artışın pandemi etkisinin bitmesine rağmen tüketicilerin alışveriş davranışlarının kalıcı olarak değiştiğinin çok önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Teknolojinin sürekli gelişmesi ile tüm dünyada e-ticaretin öneminin arttığını söyleyen Ertaş, “ETBİS verilerine göre 2022 yılının ilk 6 ayında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116'lık artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu büyüme ile pazar dinamiklerinin çok hızlı değiştiği görülüyor.

2022 yılı itibarıyla ülkemizde ETBİS'e kayıtlı olup pazar yerlerinde e-ticaret faaliyetinde bulunan 488 bin 706 adet işletme bulunuyor. Bunun yanında e-ticaret sayesinde tüketiciler daha fazla ürüne ulaşarak ve ürün seçeneklerini karşılaştırarak satın almaya karar verebiliyor. Dolayısıyla e-ticaret platformları, işletmeler ve tüketiciler için sağlıklı sektör dinamikleri oluşturulması en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor.” dedi.