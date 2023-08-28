Tozsuz kesim projesi yılda 4,5 milyon TL katma değer sağladı

Türkiye’nin en büyük yalıtım üreticisi İzocam, geçtiğimiz aylarda tozsuz kesim projesini hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük yalıtım üreticisi İzocam, sektör ve ülke ekonomisi için katma değer yaratan yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Üretiminde %80’e kadar “yedinci doğal kaynak” olarak adlandırılan geri dönüştürülmüş malzeme kullanan İzocam, şimdi de taşyünü sandviç panel üretiminde ciddi oranda tasarruf sağlayan tozsuz kesim projesini hayata geçirdi. Çevreye, doğal kaynaklara ve ekonomiye dost olan İzocam’ın bu projesi, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğine olan katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Taşyünü sandviç panel üretim hatlarında daha önce kesim esnasında ortaya çıkan tozların emiş sistemi ile filtrasyon grubuna toplanarak bertarafa gönderilirken, artık üretimin tamamen tozsuz olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, hammadde sarfiyatına önemli miktarda katkı sağlayan bu proje ile yıllık 4.5 milyon TL’nin üzerinde tasarruf etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

PROJE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Tasarruf avantajıyla büyük oranda katma değer yaratan İzocam’ın tozsuz kesim projesi, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğine konusunda da yarattığı faydayla dikkat çekiyor. “Sıfır iş kazası, sıfır çevre kazası ve sıfır meslek hastalığı” hedefiyle riskleri sıfıra indirmekte kararlı olduklarını belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, tozsuz kesim projesi ile üretim tesislerinde oluşabilecek toz oranını minimuma indirerek çalışanları için sağlıklı çalışma ortamı hedefini de gerçekleştirdiklerini söyledi. Savcı, İzocam’ın tozsuz kesim projesinin aynı zamanda sunduğu çalışma kolaylığı ile de üretimdeki çalışanlara avantaj sağladığını ifade etti.

“Güvenlik seninle başlar” mottosu ile sürdürdükleri çalışmalarıyla, çevre, iş sağlığı ve güvenliğini, tüm çalışanlarının katılımı ile günlük işleyişlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini dile getiren İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyoruz ki; güvenli ve sağlıklı geçirdiğimiz her gün, güvenli ve sağlıklı bir yılın, güvenli ve sağlıklı yarınların ve hepimiz için güvenli bir kariyer ortamının temelini oluşturacaktır. Biz de bu hedefle, çevre, iş sağlığı ve güvenliği özelinde çalışanlarımızın duyarlılığını ve farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. ‘Sıfır iş kazası, sıfır çevre kazası ve sıfır meslek hastalığı’ hedefiyle riskleri sıfıra indirmekte kararlı olan firmamız, 2022 yılsonu itibariyle Eskişehir Tesisi’nde 5’inci iş kazasız yılını tamamladı. Tarsus Tesisi’mizde ise 3’üncü iş kazasız yılını geride bırakan İzocam, bu başarılarını gelecek yıllara da taşımak amacıyla güvenli ve sağlıklı yarınlara yatırım yapmayı sürdürüyor.”