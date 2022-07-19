Toyota, Haziran ayında da her adımında çevreye katkı sağladı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, haziran ayı boyunca düzenlediği etkinlikler ve çalışmalarla doğa ve çevre konusuna dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Daha iyi bir gelecek için ‘’Toyota 2050 Çevre Hedefleri ve İklim Eylemi’’ kapsamında faaliyetlerini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre bilincinin artması adına fabrikalarında haziran ayını "Çevre Ayı" olarak kutladı. Bu kapsamda düzenlenen çeşitli aktivitelerle çevre konusunda farkındalık oluşturdu.

“Doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevre ile dost üretim teknolojileri kullanarak daha yeşil ve daha yaşanabilir dünyaya katkı sağlamak en önemli önceliğimiz” diyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye CEO’su Erdoğan Şahin, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek adına, ‘’Toyota 2050 Çevre Hedefleri’’ ve ‘’Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’’ doğrultusunda iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için aktiviteler gerçekleştirerek çevre üzerinde oluşan olumsuzlukları en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ay içerisinde yapılan etkinliklerde çevreye saygılı iş süreçleri geliştirmek ve şirket içi faaliyetlerde tüm kaynakların daha tasarruflu kullanılması için çalışanlarıyla “Print- Çıktı azaltma” aktivitesi gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, kağıt israfına da vurgu yaptı.

Çalışanlarının çocuklarına erken yaşta çevre bilinci ve doğaya karşı sorumluluk duygusunu aşılamaya yönelik iklim değişikliği ve etkilerine karşı farkındalık kazandıracak ‘’İklim Eylemi CO2 Azaltıyorum" konulu resim yarışması düzenleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ayrıca “Ecogiller-2” filmini de çocuklara izlettirdi. “Çevre Ayı” kapsamında, “İklim Eylemi ve Toyota 2050 Çevre Hedefleri” yazan rozet ve magnetler de tüm çalışanlara dağıtıldı.

Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle çevre bilincinin artmasına katkı sağlayan şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştı. Öğrencilere çevre bilincini aktaran Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sıfır Atık plaketine de layık görüldü.