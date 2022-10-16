Toyata Türkiye'ye 7 milyar liralık yatırım teşviği

Türkiye’nin 2. büyük ihracatçı şirketi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Sakarya’da bulunan üretim tesislerinin modernizasyon yatırımı için 6.95 Milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi aldı.SAKARYA (İGFA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş (TMMT), yeni yatırım fırsatları ve yeni projeler ile şirketin büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şirketimizin büyümesi; yüksek üretim kalitemizin, verimliliğimizin ve diğer birçok faaliyetlerimizin Toyota yönetimi tarafından takdir görmesinin bir sonucudur. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla 2023 yılında üzerimize düşen görevleri büyük bir özveri ile planladığımız çerçevede hayata geçireceğiz” dedi.

Erdoğan Şahin, Toyota’nın sürekli gelişim yaklaşımının yansıması olan bu yatırım, güçlü üretim alt yapısı ile farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretmeye devam etmek için önemli bir adım olduğunu belirterek, söz konusu yatırımın aynı zamanda, Toyota'nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri sayıldığını da teyit ettiğini kaydetti.