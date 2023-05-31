Torku 'güven duyulan marka' seçildi

Marketing Türkiye Dergisi adına kamuoyu araştırması yapan Kuantum Araştırma’nın Ocak-Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği“NewPrometer+Sustainability” araştırmasında, Torku,Gıda kategorisinde ilk sırada yer aldı.KONYA (İGFA) - Kuantum araştırma, Türkiye’nin en çok tavsiye edilen markalarını 10 farklı sektör için, “Müşteri memnuniyeti”, “NPS”, “Güven”, “Gelecekte Kullanma Endeksi” ve “Sürdürülebilirlik” alt başlıklarında belirledi.

Markaların, müşteri memnuniyeti, güven ve gelecekte tercih edilme konularında 5’li likert soru tipiyle değerlendirmesi yapıldı.

Otomotiv, Gıda, Kozmetik&Kişisel Bakım, Hazır Giyim, Küçük Ev Aletleri, Finans, Perakende, Beyaz Eşya, Teknoloji ve Akaryakıt sektörlerindeki analiz sonuçlarına göre Gıdada Torku, yüzde 90.4 gibi yüksek bir oran ile “Güven” duyulan marka olurken, 84,8’lik genel ortalama ile “en çok tavsiye edilen” marka oldu.

Araştırmanın Gıda sektöründeki sonuç raporunda, güven duyulan ve gelecekte tercih etme kategorilerinde yüzde 90,4 ile birinci ve sürdürülebilirlik alt başlığındada yüzde 90,2 ile ilk sırada yer alan Torku, sektör ortalamasında da 84,8 ile Gıda kategorisinde ilk sırayı aldı. Araştırmanın tüm sektörlerdekisonuçları Marketing Türkiye’nin Mayıs 2023 sayısında yayınlandı.

Torku olarak, sağlıklı, doğal ve güvenilir gıda ürünleri ile tüketiciler tarafından bir kez daha tercih edilen ve güvenilen markalar sıralamasında ilk sıralarda yer aldıklarını vurgulayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Kuruluş misyon ve vizyonuna uygun olarak hizmetimizi sürdürüyoruz. Daha önce de birçok araştırmada ilk sıralarda yer aldık. Ürünlerimizde Mısır şurubu, nişasta bazlı şekerler, kimyasal boyalar, zararlı hayvansal yağlar kullanmadan ve hijyen kurallarından taviz vermeden tüketiciye sağlıklı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Yine hayvansal yağ kullanmadan jelibon üretebilen tesislere sahibiz.Kalite testlerinden de başarıyla geçtik. TSE, 3 ayrı tesisimizi en ince ayrıntısına kadar inceledi ve “Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesini” verdi. Bu Türkiye’de bir ilk oldu.Bu tesislerimizde kaliteden taviz vermeden üretme sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Ürünlerimizin güvenle tüketilmesinden dolayı bir kez daha gurur duyduk” diye konuştu.