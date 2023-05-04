Torku Gıda'dan bir ilk daha

Konya Şeker, gıda üretimi yapan dev tesisleriyle “Sürdürülebilir Güvenli Üretim” belgesini Türkiye’de gıda sektöründe alan ilk kurum oldu.KONYA (İGFA) - Torku ürünlerini üreten Panagro, Atıştırmalık ve Seydibey tesisleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, çok titiz ve sıkı bir incelemeden sonra, “Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi” alma hakkını kazandı.



Sürdürülebilir Güvenli Üretim için Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunun hazırlanmasında titiz bir çalışma yürüten ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek misyonu ile kuruluşlara faaliyet alanları dahilinde rehberlik yapan Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Konya Şeker teşekkülleri arasında yer alan Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Çumra Şekerli Ürünler-Atıştırmalık Şubesi’ne ve Seydibey Tarımsal Ürünler İşleme Entegre Tesisleri’ne “TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi” verdi. Konya Şeker, Türkiye’de gıda sektöründe aynı anda 3 büyük tesisi ile bu belgeyi alan ilk kurum oldu. Torku’da hijyen, kalite ve güvenilirliğini ürünlerinde bir kez daha tescillendirdi.

Kaliteli üretim ve hijyen kurallarını tam olarak yerine getirdiklerini belirten Konya Şeker yetkilileri konuyla ilgili olarak, kamu sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmenin kurumun önde gelen başlıca hedefleri arasında olduğunu kaydederek, "Türkiye'de özellikle aynı anda 3 tesisimiz ile bu belgeyi alarak bir ilk olmamız bizler için gurur vericidir. Torku olarak halkımıza hizmet edebilmek için her zaman ilk olmaya ve ilkler arasında yer alarak tüketimde gıda güvenliğinin güvencesi olmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.