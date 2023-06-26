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Topraksız Tarım teknolojiyle üretilecek

EKONOMİ 26.06.2023, 11:16
Topraksız Tarım teknolojiyle üretilecek

Robotik kodlama eğitimlerinden üç boyutlu tasarıma kadar, takım halinde çalışmalara imza atılan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi’nde, yine lise öğrencilerinin oluşturduğu gruba ‘Topraksız Tarım Uygulamaları’ öğretiliyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi’nde çocukların ve gençlerin, geleceğin teknolojilerini öğrenmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra, üretim odaklı faaliyetleri de tüm hızıyla devam ediyor.

Robotik kodlama eğitimlerinden üç boyutlu tasarıma kadar, takım halinde çalışmalara imza atılan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi’nde, yine lise öğrencilerinin oluşturduğu gruba ‘Topraksız Tarım Uygulamaları’ öğretiliyor. Atölye Birim Sorumlusu Emre Aşkın nezaretinde yürütülen projede marul yetiştiren öğrenciler, ürünlere özenle bakıyorlar.

Kısa bir süre önce başlayan çalışma neticesinde ekilen marullar büyümeye başlarken, katılımcı öğrencilere evde de tarım yapılabileceği gösteriliyor. Gençlere tarımı sevdirmeyi amaçlayan projede, teknolojik yenilikler de uygulamalı şekilde anlatılıyor.

Eylül Tutak: “Topraksız tarım, ekonomiye ciddi katkı sağlayabiliyor”

Projede yer alan lise öğrencilerinden Eylül Tutak, topraksız tarımda yıl boyunca üretim yapılabildiğine vurgu yaparak, “Topraksız tarım yıl boyunca üretim sağlayabildiği için, verimi yüksek ve kaliteli ürünler elde edebiliyoruz. Hatta ekonomiye de ciddi anlamda katkı sağlayabiliyor. Bu anlamda da dünyadaki önemli üreticiler, ürettikleri ürünlerin yüzde 85’ini ihraç edebiliyorlar. Topraksız tarım evlere de katkı sağlıyor. Bu sayede daha az maliyet kullanarak üretim yapabiliyoruz” diye konuştu.

Naz Yiğit: “Yenilikçi bir çalışma”

Hidroponik olarak da adlandırılan topraksız tarım çalışmasında bulunmaktan mutlu olduğunu kaydeden Naz Yiğit, “Hidroponik tarımın temel ilkesi, bitkilerin ihtiyaç duydukları besinleri topraktan alması değil, özel solüsyonlardan alacakları şekilde konumlandırmak ve yetiştirmektir. Bu kolaylık sağlıyor. Yani yenilikçi bir çalışma. Bilim alanında da önemli bir şey olduğu için mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Patlak: “Daha kısa sürede, daha fazla verim alabiliyoruz”

Topraksız tarımın geleneksel tarımdan farklı yanlarını belirten Hüseyin Patlak, “Topraksız tarım sayesinde daha kısa sürede ve daha verimli ürün alabiliyoruz. Biz burada borulara marullarımızı yerleştirdik ve köklerine sürekli su gidiyor. Bunu su motorumuzla yapıyoruz. Çünkü sürekli devir daim olması gerek. Olmazsa, yosunlaşma meydana gelir. Ve bunlara ek olarak güneş de gerekli. Zaten dışarıda olduğu için güneşi yeterli bir derecede alıyor” dedi.

Furkan Erkaya: “Büyükşehir bizim yolumuzu açıyor”

Topraksız tarım kitlerinin sürekli olarak bakımlarını yaptıklarını kaydeden Furkan Erkaya ise,  “Mersin Büyükşehir Belediyesi, bizlere topraksız tarım kitlerini sağlıyor. Bu projeleri bize kazandırarak, bu maliyetli malzemeleri bize temin ederek destek çıkıyorlar ve bizim yolumuzu açıyorlar. Biz de bu bağlamda onlarla beraber yürüyor ve projeleri ilerletmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Menekşe Dağtekin: “Daha birçok çalışmamız olacağından eminim”

Projeye yeni dahil olan Menekşe Dağtekin, “Atölyeye yeni geldim, yeni başladım. Buraya gelmekten çok mutluyum. Grup arkadaşlarımla beraber bu çalışmayı yapmaktan gurur duyuyorum. Daha birçok çalışmamız olacağından eminim, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emsal Ağırbaş: “Şu an yazılıma odaklıyım”

6 aydır atölye çalışmalarına katıldığını ve ileride seçeceği mesleği şimdiden kafasında tasarladığını belirten Emsal Ağırbaş ise, “6 aydır atölyedeyim. Burada oyun geliştirme, robotik kodlama, 3D tasarım gibi konularda ilerleme kaydettim. Birçok yere gittik ve yarışmaya katıldık. Samsun’da enerji ödülü aldık. Daha önce yazılımla ilgili hiçbir şey düşünmüyordum. Ama buraya başlayınca yazılıma geçiş yapmayı düşündüm. Şu an yazılıma odaklıyım” dedi.

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