“Toplum Temelli Seracılık” projesinde hasat sevinci

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürütülen “Toplum Temelli Seracılık” projesi kapsamında serada yetiştirilen isotların hasadı devam ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - 2 dönümlük alan üzerinde kurulan seralar, 30 kadına iş kapısı oldu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla birlikte seralarda hasat devam ediyor.

Modern ve tam otomatik bir sistem ile sulanan seralar 30 ailenin de ekmek kapısı oldu. Göbeklitepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satışı yapılan isotlardan elde edilen gelirler serada çalışan kadınlara dağıtılıyor.

“Toplum Temelli Seracılık” projesi kapsamında aylık 2 ton isot üretimi yapılıyor. Mevsim şartlarına göre seralarda isot, patlıcan, salatalık ve domates yetiştiriliyor.