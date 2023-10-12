Toplam cirolar yıllık bazda arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 69,0 arttı. Sektörlere göre inşaat ciro endeksi yüzde 106,3 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin Ciro Endekslerini yayımladı.

Yıllık bazda yüzde 69,0 oranında artış gösteren toplam cironun alt detaylarında 2023 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 106,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 75,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 65,4 arttı.

Ciro endeksleri yıllık değişim oranları(%), Ağustos 2023

Bu arada aylık bazda Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 2,3 arttı. Aylık bazdaki toplam cironun alt detaylarında ise aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 2,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.