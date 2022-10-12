Toplam ciro yıllık yüzde 130,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 130,3 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi yıllık 130,3, aylık ise yüzde 6,8 oranında arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,7, inşaat ciro endeksi yüzde 111,5, ticaret ciro endeksi yüzde 127,3, hizmet ciro endeksi yüzde 160,1 arttığı kaydedildi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 6,8 arttı.

Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%), Ağustos tablosuna şöyle yansıdı: