Toplam ciro yıllık yüzde 129,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,8 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin 2022 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 129,8 arttığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 133,5, inşaat ciro endeksi yüzde 119,9, ticaret ciro endeksi yüzde 118,7, hizmet ciro endeksi yüzde 167,0 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 7,5 arttı. Buna göre toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,5, inşaat ciro endeksi yüzde 16,8, ticaret ciro endeksi yüzde 6,1, hizmet ciro endeksi yüze 9,4 arttı.