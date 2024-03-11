Toplam ciro yıllık ve aylık arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin Ciro Endekslerini yayımladı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7 hizmet ciro endeksi ise yüzde 77,9 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5,1 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında aylık olarak da yüzde 5,1 artış gösterdi. Buna göre, 2024 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı.