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Tokat’ta kadınların başarı öyküleri plaket aldı

EKONOMİ 06.03.2024, 13:27
Tokat’ta kadınların başarı öyküleri plaket aldı

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Tokat Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başarı öyküsü olan kadınlara plaket verdi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Vesile Keşkek Güler organizasyonunda Tokat’ta bir kafede kahvaltıyla başlayan programda başarı hikayesi olan kadınlar buluştu.

Açılış konuşması yapan Vesile Keşkek Güler, “Türk kadınının kendi öz benliğinde bulunan güç ve çalışkanlığında etkisiyle bugün birçok ülkenin üzerinde yer bulunmaktayız. Türk kadınının iş ve ekonomik hayattaki varlığı kültürel ve sosyolojik açıdan geldiği nokta sizlerin de şahitlik ettiği üzere son derece değerli bir konumdadır. Bu anlamda başarı hikayeleriyle bizleri gururlandıran tüm kadınlara teşekkür ediyor, gelecek nesillere ilham olan değerli kadınlarımıza yani sizlere programımıza katılımlardan dolayı teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

Güler’in açılış konuşmasının ardından başarı öykülerine geçildi.

NİKSAR’DA 5 KUTUYLA BAŞLAYAN İHRACAT HİKAYESİ

Başarı öyküsünü anlatan Tülay Atila Tokat’ın Niksar’da küçük bir işletme olarak çini üretimine başlama hikayesine yer verdi. 2 çocuğunu yetiştirdikten sonra kendi hobilerine yöneldiğini anlatan Atila, evinde oluşturduğu atölyede yaptığı el sanatı eserleri ve çini ürünlerini Amerika’da yaşayan çocuklarının verdiği destekle Türkiye’de satmaya başladığını anlattı. Atila, “İlk ihracatım 5 kutuydu. Şimdi 3 ayda bir ihracat yapıyoruz. Burada en büyük emek Niksar bölgesi ve Tokat bölgesinin hanımlarının çok becerikli, yetenekli ve sabırlı olması” dedi.

Atila’nın verdiği bilgiye göre Niksar başta olmak üzere şuan Tokat ve Erbaa atölyesinde 50 kadın, sanayide ise 10 erkek bu iş üzerine çalışıyor. Bu işe 65 yaşında başladığını ifade eden Tülay Atila, +Bunun bir faydası hanımlara cesaret olarak yol gösterdi. Bunları fark etmeden yaptım. Para kazanmak için yapsaydım, şahsım adına hiçbir şey olmazdı. Para hiçbir zaman önde olmamalı. Ama işiniz önde olmalı, işiniz sizi tanıtmalı” diye konuştu.

Temizlik şirketiyle ev hanımlarına istihdam sağladı

Ardından kadın girişimci Döndü Tanrıveren, 2007 yılında bireysel olarak başladığı temizlik şirketi işine 2017 yılında devletin sağladığı KOSGEB desteğiyle kurduğu temizlik şirketi ile devam ettiği hikayesini anlattı. Tanrıveren bu sayede hem kendine hem de çevresindeki ev hanımı arkadaşlarına istihdam sağladığı söyledi.

TOPRAKLA UĞRAŞIRKEN GİRİŞİMCİ OLDU

Ardından Zile’nin Korucuk köyünde yaşayan girişimci 4 çocuk annesi Nuray Korkut, toprakla uğraşma hobisini devlet desteğiyle 500 metrekare seraya dönüştürme hikayesini anlattı. Korkut, bin metrekare serada çilek yetiştiriciliği, sebze üretimi, kiraz, hünnap, ceviz, istiridye mantarı ve daha sonra köy ekmeği üretimi üzerine ailesinin de desteğiyle üretimler yaptığından bahsederken Zile’de açtığı küçük bir dükkanla internet üzerinden Türkiye çapında gıda üzerine doğal ürünler satışı yaptığını söyledi. Bunların haricinde sepet örme gibi hobilerinden de bahseden ve evde oturan kadınlara seslenen Korkut onları da destekleme istediğini ifade ederken “Benim gibi onlar da bir şeyler yapabilir.”dedi.

KADINLARA ÖRNEK HİKAYELERİYLE ALKIŞ ALDILAR

Girişimci Songül Örnek de küçük bir el arabasıyla başlayıp şuanda çorap, çamaşır ve terlik gibi ürünler üzerine tezgah açmaya başladığını anlattı.

Ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden eğitimi ve spor Yüksekokulu antrenörlük eğitim bölümü lisans mezunu Gizem Öney’in hayali olarak açtığı spor merkezi hikayesini,  Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100 yıllık tarihindeki ilk kadın meclis üyesi Leyla Doğan, 2012 yılında emekli olduktan sonra bin TL ile kurduğu oteliyle bugün 7 ana dal olan büyük bir şirketin yöneticisi haline nasıl geldiğini anlattı.

Başarı hikayelerinin ardından plaket törenine geçildi. Başarılı kadınlara birer birer plaketleri takdim edildi.

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