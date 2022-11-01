Son Dakika

Tohum destekleri çiftçiye can simidi oldu

EKONOMİ 01.11.2022, 10:14
Tohum destekleri çiftçiye can simidi oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çiftçilerin yüzünü güldüren sertifikalı tohum dağıtım programı tamamlandı. Proje ile Denizli genelindeki 4.892 çiftçiye 1.525 ton sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumu hibe edildi.DENİZLİ (İGFA) - Kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla onlarca proje yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce başladığı sertifikalı hububat ve yem bitkisi dağıtım programını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği çiftçilerin yüzünü güldüren proje kapsamında 19 ilçedeki 4 bin 892 çiftçiye buğday, arpa, tritikale ve yem bitkisi olmak üzere 1.525 ton sertifikalı tohum desteği verildi. İlk dağıtım programının 19 Ekim’de başladığı hibe desteğinin dağıtımını da gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi tırlarla 19 ilçeye götürdüğü sertifikalı tohumları çiftçilere teslim etti. Dönüm başına 20 kilogram tohum desteği verilen çiftçiler destekten oldukça memnun kaldıklarını belirterek, kırsal kalkınmaya büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.

Çivril ilçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım programına katılan çiftçi Niyazi Aydın, “Tohumlarımızı teslim aldık. Sağolsunlar arabalarımıza kadar yüklemesini yaptılar. Çiftçiye desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. İbrahim Dündar ise, “Başkanımız Osman Zolan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tohumları tohumluk yapacağız. Ekonomimize artış sağlamasını umuyoruz. Bu tohumlar 5’er dönüme yetecek, gelecek yıl 50’şer 60’ar dönüm tohumluk olarak üreteceğiz. Her yıl artacak. Tohumları dışarıdan alma şansımız yok. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu zor günümüzde bizim için can simidi oldu” ifadelerini kullandı. Adnan Alataş da, “Bu desteği verenlerden Allah razı olsun. Biz bu tohumu dışarıdan alsak 15 liradan aşağı alamayacaktık. Bunu ilk defa ekeceğiz. İnşallah verimi güzel olur ve ilerleyen yıllara destek olur. Sebep olanlardan tekrar Allah razı olsun” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise üretmenin çok kıymetli olduğunu belirterek, son dönemde tüm dünyada gıda konusunun büyük önem kazandığına dikkati çekti. Denizlili üreticilerin ve çiftçilerin daha sağlıklı, verimli ve kaliteli üretim yapması, bunun sonucunda da daha çok kazanması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Başkan Zolan, 2014 yılındaki büyükşehir statüsü ile yerel yönetim olarak kırsala yönelik desteklerinin aratarak büyüdüğünü anlattı. Tohum desteğinin kent ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Zolan, “İnşallah bu sertifikalı tohumlardan alınan ürünler gelecek seneye de tohum olarak kullanılabilecek. Ekim maliyeti düşecek çiftçimizin ürün kalitesi ve verimi daha da artacak. Büyükşehir olarak çiftçimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Projemizde bizi yalnız bırakmayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
17
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4