Tohum destekleri çiftçiye can simidi oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çiftçilerin yüzünü güldüren sertifikalı tohum dağıtım programı tamamlandı. Proje ile Denizli genelindeki 4.892 çiftçiye 1.525 ton sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumu hibe edildi.DENİZLİ (İGFA) - Kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla onlarca proje yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce başladığı sertifikalı hububat ve yem bitkisi dağıtım programını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği çiftçilerin yüzünü güldüren proje kapsamında 19 ilçedeki 4 bin 892 çiftçiye buğday, arpa, tritikale ve yem bitkisi olmak üzere 1.525 ton sertifikalı tohum desteği verildi. İlk dağıtım programının 19 Ekim’de başladığı hibe desteğinin dağıtımını da gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi tırlarla 19 ilçeye götürdüğü sertifikalı tohumları çiftçilere teslim etti. Dönüm başına 20 kilogram tohum desteği verilen çiftçiler destekten oldukça memnun kaldıklarını belirterek, kırsal kalkınmaya büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.

Çivril ilçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım programına katılan çiftçi Niyazi Aydın, “Tohumlarımızı teslim aldık. Sağolsunlar arabalarımıza kadar yüklemesini yaptılar. Çiftçiye desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. İbrahim Dündar ise, “Başkanımız Osman Zolan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tohumları tohumluk yapacağız. Ekonomimize artış sağlamasını umuyoruz. Bu tohumlar 5’er dönüme yetecek, gelecek yıl 50’şer 60’ar dönüm tohumluk olarak üreteceğiz. Her yıl artacak. Tohumları dışarıdan alma şansımız yok. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu zor günümüzde bizim için can simidi oldu” ifadelerini kullandı. Adnan Alataş da, “Bu desteği verenlerden Allah razı olsun. Biz bu tohumu dışarıdan alsak 15 liradan aşağı alamayacaktık. Bunu ilk defa ekeceğiz. İnşallah verimi güzel olur ve ilerleyen yıllara destek olur. Sebep olanlardan tekrar Allah razı olsun” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise üretmenin çok kıymetli olduğunu belirterek, son dönemde tüm dünyada gıda konusunun büyük önem kazandığına dikkati çekti. Denizlili üreticilerin ve çiftçilerin daha sağlıklı, verimli ve kaliteli üretim yapması, bunun sonucunda da daha çok kazanması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Başkan Zolan, 2014 yılındaki büyükşehir statüsü ile yerel yönetim olarak kırsala yönelik desteklerinin aratarak büyüdüğünü anlattı. Tohum desteğinin kent ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Zolan, “İnşallah bu sertifikalı tohumlardan alınan ürünler gelecek seneye de tohum olarak kullanılabilecek. Ekim maliyeti düşecek çiftçimizin ürün kalitesi ve verimi daha da artacak. Büyükşehir olarak çiftçimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Projemizde bizi yalnız bırakmayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.