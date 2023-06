Togg, VivaTech’te start-up’larla buluştu

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Avrupa'nın en büyük startup ve teknoloji etkinliği VivaTech’te bir kez daha start-up ekosistemiyle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturmak hedefiyle yola çıkan küresel teknoloji markası Togg, geçen yıl ilk kez katıldığı Avrupa'nın en büyük startup ve teknoloji etkinliği VivaTech’te bu yıl da yerini aldı. Etkinlik kapsamında “Mobility and Innovation Park by Togg” ve “Discovery Stage by Togg” alanlarında katılımcılarla bir araya gelen Togg, start-up’ların mobiliteye dair inovatif ürün ve hizmetlerini diğer katılımcılarla paylaşmasına destek oldu.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, VivaTech’te düzenlenen “Mobilite Önemlidir: Şehirler nasıl daha yeşil ve akıllı hale getirilir?” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, “Dünyanın sürdürülebilirliğe ihtiyacı var. Kullanıcılar da bunu bekliyor ama aynı zamanda işletmelerin rekabet gücü için de sürdürülebilirlik gerekli” dedi.

Togg’un “doğuştan sürdürülebilir” bir marka olduğunun altını çizen Karakaş, şunları kaydetti.

“Otomotiv endüstrisi hızla dönüşüyor. Mobilite ekosisteminde kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için akıllı mobilite cihazlarının dijital çözümler ve temiz enerji çözümleriyle entegre olduğu kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuluyor. Biz sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yeni teknolojiler geliştirirken, start-up’larla güçlü iş birlikleri yapıyor ve bu iş birliklerini çok önemsiyoruz çünkü mobilite ekosisteminde start-up’ların geliştirdiği inovatif teknolojiler kritik rol oynuyor. Kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri konusunda start-up’larla iş birliklerimizi artırarak sürdürmeye kararlıyız.”