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Togg, otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek

EKONOMİ 26.10.2022, 12:46
Togg, otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO çatısı altında son 9 yıllık dönemde hayata geçirdikleri yatırımların Togg’un Bursa’ya kazandırılmasında önemli rol oynadığını söyledi.BURSA (İGFA) - BTSO'nun Ekim ayı olağan meclis toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Oda Hizmet Binası’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Burkay, BTSO’nun 133 yıllık tarihine yakışan bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

BTSO’nun 51 bini aşkın üyesi ile tek vücut olmayı başardığını ifade eden Başkan Burkay, “Üyelerimizi merkeze alan anlayışımız ve çözüm odaklı çalışmalarımız birçok meslek komitesinde seçimlere tek liste ile gidilmesinin önünü açtı. Birden çok listenin yer aldığı komitelerde ise projelerin yarıştığı bir süreç yaşadık. Yeni dönemde 70 meslek komitesinde sektörlerini temsil edecek olan 155 meclis üyemizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” diye konuştu.

BTSO’nun geride kalan 9 yılı aşkın süreçte çok başarılı projelere imza attığını belirten Başkan Burkay,  BTSO olarak projelerimizle Bursa’yı yeni ekonomi olarak tarif edilen önümüzdeki sürece hazırlandıklarını kaydetti.  16 makro proje hedefi ile çıktığımız yolda BUTEKOM’dan Bursa Model Fabrika’ya kadar 60’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Burkay, ekonomide yaşanan gelişmelere de değindi.

“TOGG BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAK”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Türkiye’nin otomobili Togg’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışı ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Türkiye’nin sembol projelerinden Togg’u “Yerli ve Bursalı” olarak tanımlayan Başkan Burkay, “İlk günden bu yana projenin Bursa’ya gelmesi için hep birlikte var gücümüzle çalıştık. Son 9 yıllık dönemde hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve iş dünyamızın gayretleri Togg’un Bursa’ya gelmesindeki en önemli etkenler oldu. BUTGEM’de Togg bünyesinde istihdam edilecek gençlerimizi eğitiyoruz. Togg, yeni nesil teknolojilerle hem otomotiv yan sanayi hem de ana sanayide büyük bir değişim ve dönüşüm sağlayacak. Bu yatırım, Bursa’nın ülkemizin sanayi ve ihracat merkezini daha da güçlendirirken, otomotiv endüstrisinde gelecek 50 yılımıza da yön verecek.” diye konuştu.

“KAYNAKLARIMIZI DOĞRU KULLANMAMIZ GEREKİYOR”

Başkan Burkay bir kentin veya bir ülkenin sürdürülebilir gelişimi için doğru mekânsal planlamaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Sanayiden turizme kadar mevcut alanlarda doğru planlama yapılmamasının gelir kaybına yol açacağını vurgulayan Başkan Burkay, sadece Bursa’nın değil Türkiye'nin kaynaklarının kısıtl olduğunu ve bunların doğru kullanılamsı gerektiğini söyledi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise, BTSO tarihinde sayısız başarılarla anılacak bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını belirterek, nitelikli üretimden istihdama, ihracattan hizmet sektörüne kadar hayata geçirilen makro projelerin iş dünyası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

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