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Togg NFT'leri '100' güldürdü

EKONOMİ 04.02.2023, 11:04
Togg NFT'leri '100' güldürdü

“100.Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak  “100. Yıl Özel Seri” NFT’lerin açık artırma yoluyla satın alınabileceği Trumore uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçti.İSTANBUL (İGFA) -  2023 adetlik NFT koleksiyonu için 5 Şubat saat 19.23’te başlayacak olan açık artırma 15 Şubat’a kadar sürecek.

“100.Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için şimdiden 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden ‘cüzdanını’ hazırladı. 5 Şubat Pazar günü başlayacak olan açık artırma için binlerce kullanıcının daha cüzdanlarını oluşturarak 2023 adet “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihaza sahip olmak için teklif vermesi bekleniyor. 

Kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken oturum sayısı ise 1.1 milyonun üzerine çıktı. Kullanıcılarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunacak olan Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi 100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı.

Açık artırma için geri sayım başladı

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi  durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki ‘hemen satın al’ seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler. Açık artırma neticesinde NFT sahibi olan kullanıcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak. 

Blokzinciri ağ işlem ücretinin dikkate alınması gerekiyor

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT’ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT’ye sahip olabilecek.   Satın alınan NFT’nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.  

NFT’leri satın almak isteyen kullanıcıların teklif verme veya hemen alma aşamasında işlem başına ortalama 0.005 Avax ağ işlem ücreti de ödeyeceğini hesap ederek, dijital varlık borsalarından Trumore dijital cüzdanlarına transfer edecekleri miktarı bunu dikkate alarak belirlemeleri gerekiyor. 

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