Togg kiralayan ilk filo şirketi olacak

Otomotivin merkezi Otomerkezi Otomotiv A.Ş.'nin operasyonel filo kiralama markası Filo Merkezi, yatırımlarına devam ederken, Togg'un yeni SUV'unu da filosuna katacağını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - 2020 yılında kurulan ve kısa sürede büyüme göstererek 700 adetlik araç sayısına ulaşan Filo Merkezi'nde, şirketlere kiralamak üzere 100 adet Togg'un kompakt SUV modeli de yer alacak.

25 adet "Kapadokya", 25 adet "Anadolu, 25 adet "Oltu" ve 25 adet "Pamukkale" olacak şekilde ön sipariş için talep sürecini tamamladıklarını dile getiren araç kiralama şirketinin CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Filomuza katacağımız 100 adet Togg, gururumuz olacak. Yüzde yüz yerli ve milli bir marka olarak yerli otomobilimiz için ortak bir heyecanı paylaşıyoruz. Togg'u filo kiralama yoluyla, kurumsal şirketlerle buluşturacak ve yaygınlığını artırmak adına yatırımlarımıza bu yönde devam edeceğiz. Elektriklileşme sürecinde ülkemizin attığı bu adımda dönüşümün ve dönüşümün destekçisi olacağız" dedi.