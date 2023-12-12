Togg'dan nazar boncuklu paylaşım... T10X 15 bin kullanıcıyı aştı!

Togg, 12 Aralık itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğunu açıkladı.BURSA (İGFA) - Üretim fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modeli için teslimatlar sürerken şirket, sosyal medya hesabından "Size yeni haberlerimiz var" diyerek nazar boncuğu emojisiyle açıklama yaptı.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğu vurgulandı.

32 servis noktasının kullanıcıların hizmetinde olduğunu belirten şirket, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti sunulduğunu aktardı.

https://twitter.com/Togg2022/status/1734553655175426278